شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 10 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3.75 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه
- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
- الجزر بـ 7 جنيهات.
- الخيار بـ 10.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس 11.5 جنيه.
الفلفل البلدى 14 جنيهاً
- الفلفل الألوان 24 جنيها.
- الليمون بـ 13 جنيها.
فاصوليا 10 جنيهات
- بلح بارحى 34 جنيها
- البسلة 12.5 جنيه.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
وورق عنب 19 جنيها.
- تفاح إيطالى 23 جنيها.
يوسفي سكرى 7 جنيهات
برتقال بصرة 7 جنيهات.
برتقال بلدى 5 جنيهات.
الفراولة 13 جنيها.