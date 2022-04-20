شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة واللحوم بمنفذ الطالبية بالجيزة.. الطماطم بـ9 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت محافظة الجيزة أكبر منافذ بيع الخضروات والفاكهة التجزئة بسعر الجملة بالطالبية، بأسعار أقل من سعر السوق، وينشر الخليج 365 أمثله لقائمة الأسعار داخل المنفذ الموجود نهاية شارع العريش.

ك الطماطم 9 جنيهات ك الباذنجان 9 جنيهات

ك البصل 2 ونصف ك الفلفل 9 جنيهات

ك البطاطس 5 جنيهات الكرنب 10 جنيهات

ك الموز 10 جنيهات ك الخيار 5 جنيهات

ك التفاح المستورد 18 جنيه ك الكنتالوب 12 جنيها

ك البرتقال 3 جنيه. ك ورق العنب 25 جنيها

ك اللحم البلدي الكندوز 110 جنيهات

ك اللحم البلدي الجاموسي 100 جنيه

ك اللحم البلدي الضاني 120 جنيها .

وتتحمل محافظة الجيزة تكاليف النقل من سوق الجملة ويتم البيع بالتجزئة بسعر الجملة للتسهيل علي المواطنين.