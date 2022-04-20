شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال ينشئ غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات العمالية بدءا من 8 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد قرر إنشاء غرفة عمليات بمركز معلومات الاتحاد لمتابعة العملية الانتخابية التي سيشارك فيها ما يقرب من 4 ملايين عامل، وتبدأ من يوم 8 مايو المقبل، وتنتهى نهاية شهر يونيه 2022، وتشمل انتخابات اللجان النقابية، ثم النقابات العامة، ثم الاتحاد العام، ثم الاعلان عن بدء دورة نقابية جديدة لمدة 4 سنوات ،من 2022 وتنتهي 2026.

وأوضح فى بيان: أن المهام الرئيسية لغرفة العمليات ستبدأ عملها غدا الخميس 21-4-2022، وحتى نهاية الانتخابات، سوف تركز على التواصل مع كافة أطراف العملية الانتخابية من الجهة المشرفة وزارة القوى العاملة، والمرشحين في اللجان النقابية في المصانع والشركات ،والنقابات العامة ،والاتحاد العام،وكذلك الناخبين من العمال، بهدف رصد كافة الأحداث والفعاليات الخاصة بالعملية الانتخابية ونشرها في تقرير صحفي يومي على الرأي العام ،وايضا تلقي الملاحظات والمطالب العمالية، من إيجابيات وسلبيات محيطة بالانتخابات لرصدها والتعامل معها ،وذلك عن طريق التواصل اليومي بين" المركز" والعمال بشكل مباشر بالاتصال على الرقم: 01279017033،أو بارسال الملاحظات والمطالب عن طريق "الواتس آب" على نفس الرقم.

وأشار إلى أن التقرير الذي سيصدره مركز المعلومات بشكل مستمر كلما توفرت المعلومات، سوف يتضمن أيضا رؤية العمال والمرشحين بشأن مجريات العملية الانتخابية ،ورصد البيانات الرسمية ،ورؤية الخبراء والمتخصصين بهذا الشأن ،وذلك في إطار من التوازن والشفافية ورصد كافة وجهات النظر ،للخروح برؤية ورصد موضوعي وموثق لمجمل العملية الانتخابية

وأشار مدير مركز المعلومات إلى الثقة في مشاركة وإرادة الملايين من عمال مصر للخروج من هذه الانتخابات بقيادة للحركة النقابية العمالية عن طريق انتخابات نزيهة، وديمقراطية ،تحت إشراف قضائي ،تحترم إرادة وحق العمال في اختيار من يمثلهم بكل شفافية.