شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال ينشئ غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات العمالية بدءا من 8 مايو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد قرر إنشاء غرفة عمليات بمركز معلومات الاتحاد لمتابعة العملية الانتخابية التي سيشارك فيها ما يقرب من 4 ملايين عامل، وتبدأ من يوم 8 مايو المقبل، وتنتهى نهاية شهر يونيه 2022، وتشمل انتخابات اللجان النقابية، ثم النقابات العامة، ثم الاتحاد العام، ثم الاعلان عن بدء دورة نقابية جديدة لمدة 4 سنوات ،من 2022 وتنتهي 2026.
وأشار إلى أن التقرير الذي سيصدره مركز المعلومات بشكل مستمر كلما توفرت المعلومات، سوف يتضمن أيضا رؤية العمال والمرشحين بشأن مجريات العملية الانتخابية ،ورصد البيانات الرسمية ،ورؤية الخبراء والمتخصصين بهذا الشأن ،وذلك في إطار من التوازن والشفافية ورصد كافة وجهات النظر ،للخروح برؤية ورصد موضوعي وموثق لمجمل العملية الانتخابية
وأشار مدير مركز المعلومات إلى الثقة في مشاركة وإرادة الملايين من عمال مصر للخروج من هذه الانتخابات بقيادة للحركة النقابية العمالية عن طريق انتخابات نزيهة، وديمقراطية ،تحت إشراف قضائي ،تحترم إرادة وحق العمال في اختيار من يمثلهم بكل شفافية.