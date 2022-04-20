شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تُحيل طبيبا للتحقيق بسبب تدوينه وصفات علاجية على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نقابة الأطباء، إنها تابعت ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعى من تداول لمدونات مواطنين عن طبيب يُدعى "ج.ع" مطالبة بالتحقيق معه على إثر مخالفات مهنية قام بها، وتبينت النقابة أن سبب تلك المطالبات تدوينة أحد الأطباء عن تسبب الطبيب المذكور في وفاة طفلة بوصف أدوية خاطئة، وعليه قام مجلس النقابة العامة للأطباء بتحرى الواقعة وبيانات الطبيب وإتخاذ القرار المناسب نحوها.

قال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة رصدت تدوينة لأحد الأطباء على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يذكر فيها الطبيب مناظرته لحالة حرجة لطفلة تبلغ من العمر 15 سنة حضرت إلى المستشفى التي يعمل بها بصحبة أهلها تعاني من غيبوبة سكر نتيجة ارتفاع نسبة السكر الشديد، وتم حجزها بالعناية المركزة لإسعافها إلا أنها توفاها الله، وأرجع الطبيب السبب إلى عدم وصف عقار الإنسولين للطفلة الموصي به والمتعارف عليه علميًا في مثل هذه الحالة، وذكر الطبيب أن المدعو "ج.ع" هو من نصح أهل الطفل بعدم إعطاء الأنسولين للطفلة واستعاض بأقراص دوائية تتناول عن طريق الفم.

وأضاف حسين،: تمت محاولة التواصل مع الطبيب مدون الواقعة على لاستبيان التفاصيل إلا أن ذلك دون جدوى، ونظرًا لخطورة الواقعة تم استبيان ما تم تناوله عن الطبيب "ج.ع" عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فتبين وجود صفحتين على "فيس بوك" وقناة على اليوتيوب بنفس الاسم كما تبين وجود مقاطع فيديو من قناة فضائية، كما رصدت النقابة صفحة على الفيسبوك بإسم (دكتور "ج.ع" الصفحة الرسمية) يتابعها أكثر من 2 مليون وسبعمائة ألف شخص، ومدون بالصفحة الأخيرة أنه حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة ودبلومة الباثولوجيا الإكلينيكية، وأنه طبيب استشاري حاصل على دكتوراة في التغذية العلاجية والمناعة والأمراض المزمنة، ومدون أنه حاصل على دبلوم الدراسات الإسلامية والإمامة من الأزهر الشريف وأنه عضو جمعية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وعضو مؤسس في الجمعية المصرية للتداوي بمنتجات العسل وأنه مقدم برامج بالتلفزيون منذ عام 1985.

وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن المدعو "ج.ع" يقوم من خلال هذه المنصات بالتحدث إلى المجتمع المصري عن أمراض مختلفة مثل التهاب المفاصل والكبد والجهاز الهضمي والكُلى وجلطات القلب وبقعات الجلد ونزيف الرحم ونزيف الأنف وتساقط الشعر وأورام الثدي والقدم السكري وسرطان المثانة وأمراض العيون وغيرها، موضحا أنه تم رصد مقطع فيديو بإحدى صفحات الفيسبوك المنسوبة إلى الطبيب "ج.ع" تخطى مشاهديه عدد المليون مشاهد، وذكر فيه "ج" أنه حصل على الدكتوراة الفخرية مما تدعى (منظمة الأمم المتحدة للفنون) عن مجهوداته العلمية والبحثية العظيمة لخدمة البشرية.

وتابع حسين،: أنه بمراجعة سجلات نقابة الأطباء تبين أن المدعو "ج.ع" مقيد بالنقابة بتاريخ 1 / 9 / 2002 وحاصل على دبلوم الأمراض الباطنية من كلية الطب جامعة القاهرة عام 2018 ومقيد أخصائي باطني وحاليًا بالمعاش وقبلها كان مقيد طبيب حر أى أنه لم يكن يعمل بالقطاع الحكومي، مشيرا إلى مخالفة الطبيب "ج ع" للقواعد المهنية والمعايير العلمية بقيامه بتناول موضوعات طبية في غير تخصصه ونصحه بوصفات علاجية لم تجيزها الجهات المعنية مما يتسبب في أضرار بصحة المواطنين، فضلًا عن مخالفة الطبيب المذكور لقواعد وبنود لائحة آداب مهنة الطب وكذلك القوانين المنظمة للإعلان عن الخدمات الصحية.

واستطرد: أن مجلس النقابة العامة للأطباء قرر اتخاذ إجراءات التحقيق مع الطبيب "ج م ع" فيما هو منسوب إليه، وأشار حسين إلى تحذير نقابة الأطباء المستمر للمواطنين من الإنصياع والإنصات لمقدمي النصائح والوصفات الطبية على مواقع التواصل الإجتماعي أو الفضائيات دون التأكد من هويتهم ومؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم الطبية.

وإذ تحرص نقابة أطباء مصر على إحاطة المجتمع المصري علمًا أنها تحرص دومًا على تنقية مهنة الطب من كل شائبة، و كون نقابة الأطباء غير مخول لها قانونًا الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية والعاملين بها أو على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، فإنها طالبت وتطالب تكرارً الجهات المعنية مثل المجلس الأعلى للإعلام وغيرها بالمتابعة والرقابة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفات الإعلان عن الخدمات الصحية، ونقابة الأطباء تبدي كامل تعاونها في سبيل ذلك، كما تطالب نقابة أطباء مصر بسرعة تفعيل قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية رقم 206 لسنة 2017 وقرار رئيس الوزراء 302 لسنة 2022 بتشكيل لجنة عليا لمنح ترخيص الإعلان عن أي منتج أو خدمة صحية.