شكرا لقرائتكم خبر عن زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر منح النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، زيارتين استثنائيتين، اعتباراً من 23 أبريل الجاري وحتى 27 من نفس الشهر، ولا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم.. مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة.

يأتى ذلك بمناسبة إحتفالات (عيد تحرير سيناء – عيد القيامة المجيد) وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.