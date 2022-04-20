شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس ربيعى ودرجات حول المعدلات الطبيعية حتى نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية ، تشير إلى اعتدال في الأحوال الجوية ليسود طقس ربيعى معظم أيام الأسبوع حيث تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام، وتنشط الرياح علي شمال وجنوب الصعيد.

ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس ربيعى معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجات، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وسانت كاترين العظمى 25 درجات والصغرى 11 .