شكرا لقرائتكم خبر عن طرح منتجات كعك العيد ضمن سلع نقاط الخبز بمنافذ المجمعات.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشراكات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح منتجات كعك العيد ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع التي تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد في استهلاك الخبز المدعم.

كما يتم صرف السلع التموينية ضمن مقررات شهر أبريل الجاري بقيمة الدعم المخصص لعدد أفراد الأسرة المقيدين على بطاقة التموين، كذلك توفر الوزارة كافة منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة .

وتستهدف الشركة لشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين ، انتاج أكثر من 25 طنا من منتجات الكعك والبسكويت بكافة أنواعها في منافذ التابعة للشركة والتي تصل إلى 15 منفذا بالقاهرة والجيزة بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى بجانب توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية كما يتم منح نسبة خصم قد تصل لـ 15 % لطلبات الجملة. الخاصة بتعاقد الشركات والمؤسسات .

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار زيادة ضخ السلع الغذائية وكافة المنتجات بفروع الشركات التابعة ومنافذ المجمعات الاستهلاكية بزيادة فى الضخ تصل لـ 50% وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية ومنتجات " ياميش رمضان " بجانب أيضا توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة وكذلك الدواجن المجمدة بالمنافذ كما تقوم الأجهزة الرقابية بوزارة التموين بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك من اجل الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية ومدى جودتها.

كما تستمر الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى برئاسة اللواء على أشرف عبد المجيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين في انتاج كميات كبيرة من منتجات كعك العيد والبسكويت بأشكال مختلفة وتوفيرها لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين ،حيث طرح تم طرح علبة كعك مشكل عادى 1 كيلو بسعر 70 جنيها وعلبة كعك مشكل عادى 2 كيلو بـ 160جنيها وعلبة كعك مشكل عادى 3 كيلو بـ 235 جنيها وعلبة كعك مشكل عادى 4 كيلو بـ310 جنيه وعلبة كعك مشكل عادى 5 كيلو بـ 490 جنيها وعلبة كعك مشكل عادى معبأ في علبة باغة شفاف " زنه 1.5 كيلو بـ 120 جنيها وعلبة كعك مشكل شفاف عادى زنه 2 كيلو بـ 170 جنيها وعلبة كعك مشكل شفاف عادى 3 كيلو بـ 245 جنيها ،كما يتم طرح علبة كعك مشكل مكسرات زنة 2 كيلو جرام بـ 200 جنيها وعلبة كعك " كرتون "مشكل مكسرات زنة 3 كيلو بـ 300 جنيها وكيلو البسكويت نشادر بسعر 70 جنيهًا وطرح كيلو الكعك السادة 75 جنيهًا وطرح الكعك بالملبن 70 جنيهًا للكيلو والكعك بالمكسرات 110 جنيهًا للكيلو، وكذلك طرح كيلو بيتى فور عادى 75 جنيها وبيتى فور لوكس 100 جنيها بجانب طرح غريبة سادة 105 جنيها للكيلو وغريبة باللوز 105 جنيها وبيتى فور عادى 75 وبيتى فور سابلية 100 جنيه للكيلو وبيتى فور لوكس 100 جنيه.