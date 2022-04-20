شكرا لقرائتكم خبر عن أمين القومى لأسر الشهداء يُهنئ رئيس الجمهورية بذكرى عيد تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء.

وجاء في نص البرقية: "يطيب لي أن أتقدم لسيادتكم بأسمى وأصدق أيات التهنئة بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء .. هذه المناسبة، التي ستظل دائماً وأبداً فخراً وعزاً لنا جميعا لتُذكرنا بما قدمه أبناء مصر البواسل من أرواحهم ودماءهم فداءً لعزة وكرامة الوطن".

"أدعو المولى عز وجل أن يؤيدكم بنصر من عنده ويسدد خطاكم لتظل مصر مرفوعة الهامات وأن يتحقق لشعبها الخير والنماء في ظل قيادة سيادتكم الحكيمة".

كما بعث أمين عام المجلس ببرقات تهنئة للفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، و الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.