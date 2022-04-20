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شكرا لقرائتكم خبر عن معاً نستطيع القضاء على الأمية.. ندوة بآداب حلوان بحضور 240 طالبا وطالبة والان مع تفاصيل الخبر
وتناولت الندوة المحاور التالية :
- مشكلة الأمية في مصر من حيث أسبابها ونتائجها بالنسبة للفرد والمجتمع
- التعريف بالمشروع القومي لمحو الأمية التابع للمجلس الأعلى للجامعات الموقر
- آليات وخطوات التحاق طلاب جامعة حلوان في المشروع القومي لمحو الأمية طبقا للبروتوكول المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار
- مميزات مشاركة طلاب جامعة حلوان في المشروع القومي لمحو الأمية
- التعريف بمحتوى منهج القراءة والكتابة والحساب المعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار للتدريس بفصول محو الأمية
- التعريف بأدوار المعلمين و المتعلمين في فصول محو الأمية
- تجربة وانجازات جامعة حلوان في المشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار
وقد حضر فعاليات الندوة أكثر من 240 طالبا وطالبة بالفرق والشعب المختلفة بكلية الآداب، الذين أبدوا حماسا وتفاعلا كبيرا للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية للمساهمة مع باقي أقرانهم من طلاب وطالبات كليات الجامعة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية في وطننا العزيز مصر.