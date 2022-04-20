شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تطرح منتجات "كعك العيد" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات كعك العيد في منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة تصل لـ 25 % ،كما يتم طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

وتستمر الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى برئاسة اللواء على أشرف عبد المجيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين في انتاج كميات كبيرة من منتجات كعك العيد والبسكويت بأشكال مختلفة وتوفيرها لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين ،حيث طرح تم طرح علبة كعك مشكل عادى 1 كيلو بسعر 70 جنيها وعلبة كعك مشكل عادى 2 كيلو بـ 160جنيها وعلبة كعك مشكل عادى 3 كيلو بـ 235 جنيها وعلبة كعك مشكل عادى 4 كيلو بـ310 جنيه وعلبة كعك مشكل عادى 5 كيلو بـ 490 جنيها وعلبة كعك مشكل عادى معبأ في علبة باغة شفاف " زنه 1.5 كيلو بـ 120 جنيها وعلبة كعك مشكل شفاف عادى زنه 2 كيلو بـ 170 جنيها وعلبة كعك مشكل شفاف عادى 3 كيلو بـ 245 جنيها.

كما يتم طرح علبة كعك مشكل مكسرات زنة 2 كيلو جرام بـ 200 جنيها وعلبة كعك " كرتون "مشكل مكسرات زنة 3 كيلو بـ 300 جنيها وكيلو البسكويت نشادر بسعر 70 جنيهًا وطرح كيلو الكعك السادة 75 جنيهًا وطرح الكعك بالملبن 70 جنيهًا للكيلو والكعك بالمكسرات 110 جنيهًا للكيلو، وكذلك طرح كيلو بيتى فور عادى 75 جنيها وبيتى فور لوكس 100 جنيها بجانب طرح غريبة سادة 105 جنيها للكيلو وغريبة باللوز 105 جنيها وبيتى فور عادى 75 وبيتى فور سابلية 100 جنيه للكيلو وبيتى فور لوكس 100 جنيه.