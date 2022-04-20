شعراوي يتلقى تقريراً حول جهود منصة "أيادي مصر" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا حول آخر جهود منصة "أيادي مصر" التي أطلقتها الوزارة خلال عامها الأول 2021 – 2022 وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وشركة (إي أسواق مصر) للتسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها مختلف محافظات الجمهورية عبر المنصة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن منصة "أيادي مصر" تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتمكين المرأة والشباب وإتاحة فرص العمل وتعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمي من خلال المشاريع والمبادرات التي يتم تدشينها.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن المنصة تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتطوير مهارات وقدرات الحرفيين مما يحقق تمكين لهؤلاء المنتجين ضمن الإطار الاقتصادي للدولة ودعم القدرات الاقتصادية لأفراد الأسرة المصرية.

وأضاف "شعراوي" أن العام الأول لإطلاق منصة "أيادى مصر " شهد عقد ورشة تدريبية لمنسقي المنصة بالمحافظات خلال نهاية العام الماضى لتعريفهم بالمشروع ومدى أهمية هذه المنصة في الترويج والتسويق منتجات الحرف اليدوية بالإضافة إلي معرفتهم بالمهام الموكلة لهم عقب الورشة، وما هي التكتلات الاقتصادية وكيفية تكوينها وأهميتها، مما أسفرت تلك الورشة التدريبية عن نتائج متميزة من أنشطة للمنصة منفذة من قبل المنسقين بالمحافظات.

وتابع أن الفترة الماضية شهدت أيضاً عقد سلسلة من ورش العمل والحلقات التدريبية لمجموعات من المنتجين والحرفيين أصحاب المنتجات المتميزة والتي بلغ عددهم حوالي 280 منتجا ومنتجة من محافظات (الأقصر - أسوان – الشرقية – الغربية – الإسماعيلية) مضيفاً أن الهدف من تلك الورش هو تعريف المنتجين بالمنصة وأهميتها، وكيفية إدارة الحساب على الموقع، وكيفية البيع الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية الغليف الجيد للمنتجات والتسعير المناسب لها، بالإضافة إلى أهمية التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، كما سبق تلك ورش العمل عقد دورات تدريبية عقدتها المنصة بمحافظات مرسى مطروح وقنا وسوهاج.

وأشار التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية إلى أن بعض تلك الورش التدريبية شهدت إقامة معرض صغير لعرض المنتجات لمعاينة مدى جودتها لرفعها على الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة حيث تضمنت تلك المعارض مختلف أنواع المنتجات منها (الجلود، الكروشية، الحرز، السجاد والكليم اليدوي، اكسسوارات، الأباستر، نحت فرعوني وغيرها من المنتجات الحرفية المتميزة).

وقال وزير التنمية المحلية إن الوحدة المعنية بمتابعة جهود منصة "أيادي مصر" بالوزارة أجرت جولة ميدانية في شارع المعز بالقاهرة بالتعاون مع شركة "إي-أسواق مصر" وبرنامج الاغذية العالمي لمعاينة المنتجات النحاسية ومعرفة المنتجين بمنصة أيادي مصر وإمكانية رفعها على الموقع مما لقي تفاعلا جماهيريا واسعا من قبل المنتجين.

وأكد اللواء محمود شعراوي سعي الوزارة ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لمنصة "أيادي مصر" للاستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها خلال العام الثاني 2022 لزيادة الانتشار للمنتجات المعروضة وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة للمساهمة في القضاء على البطالة، كما تشمل الخطة أيضاً إنشاء قاعدة بيانات بالحرفيين والعمل على تحسين منتجاتهم ، وإعداد ورش تدريبية وتعريفية جديدة بالمحافظات وفتح أسواق جديدة وخلق فرص عمل لحديثي التخرج من الكليات ذات الصلة بالحرف اليدوية، وتطوير منصة "أيادي مصر" وعمل حملة دعائية موسعة أون لاين وعلى أرض الواقع، وبحث إمكانية تفعيل آليات الإقراض الصغير لتمويل أصحاب مشروعات الحرف اليدوية الصغيرة والاستفادة من آليات دعم الوزارة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة مثل صندوق التنمية المحلية ومبادرة "مشروعك".

وأوضح وزير التنمية المحلية أن "منصة أيادي مصر" شاركت في بعض المحافل الهامة والمعارض المحلية ذات الصلة بالمجال الحرفي والتي حققت نجاحا جماهيريا وترويجيا واسعا للمنصة ومن تلك الأنشطة معرض تراثنا، ومعرض ديارنا بمحافظة المنيا، ومهرجان مدينة الفسطاط، وجناح "أيادي مصر" في يوم المدن العالمي بمحافظة الأقصر.

وقال الوزير إنه تم تعيين منسق فرعي للمنصة بكل محافظة للتنسيق ومتابعة أعمالها من خلال تأسيس وحدة أيادي مصر والتواصل مع كافة الحرفيين وادراجهم على الموقع والمشاركة في المعارض التي تقام ذات الصلة.

جدير بالذكر إن وزير التنمية المحلية قد أطلق منصة أيادي مصر خلال احتفال الوزارة بيوم المرأة المصرية في خلال شهر مارس 2021 ، وتتميز المنصة عن غيرها من المواقع التسويقية الأخرى من حيث الثقة والمصداقية و أن منتجاتها ذات طابع تراثي مصري مميز وعليها ما يقرب من 1335 منتجا فنيا متنوعا ومصنوعا بأيادي المصريين من مختلف محافظات مصر.