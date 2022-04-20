ننشر أول صور لشقق "سكن لكل المصريين" الإعلان الرابع عشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر تفاصيل تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين، والذي يتم تنفيذه بالمدينة.

وتم تنفيذ ما يقرب من 45 ألف وحدة سكنية في المدينة ضمن مشروع سكن لكل المصريي محور منخفضي ومتوسطي الدخل، ويجري حاليا تنفيذ 25 ألف وحدة إسكان اجتماعي بالمدينة بقيمة استثمارية تبلغ حوالي 7.5 مليار جني، بمناطق مختلفة و جاري تخطيط عدد 19560 وحدة سكنية للبدء في التنفيذ.

وأكد الجهاز أنه تم البدء في تنفيذ العديد من الخدمات بتلك المشروعات وتشمل (أسواق تجارية - حضانات - ملاعب - مدارس تعليم أساسي وثانوي ولغات - وحدات صحية) وذلك لتوفير كافة المرافق والخدمات بالمشروعات.

وننشر أول صور لشقق منخفضي الدخل ومتوسطى الدخل بمشروع سكن لكل المصريين.