طقس 6 أيام مقبلة.. الأرصاد تعلن ظاهرة جوية مسيطرة حتى الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مدار 6 أيام مقبلة من الأربعاء 20 أبريل وحتى الاثنين 25 أبريل 2022.

وقالت الأرصاد الجوية إنه يسود خلال تلك الفترة -نهارا- طقس ربيعي معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

ويسود ليلا طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس الأربعاء 20 أبريل 2022

يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الخميس 21 أبريل 2022

يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الجمعة 22 أبريل 2022

يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

طقس السبت 23 أبريل والأحد 24 أبريل 2022

يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الاثنين 25 أبريل 2022

يوجد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.