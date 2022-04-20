"واحة أمان حولوها لنهر دماء".. معلومات عن قضية "أحداث قسم العرب" قبل طعن المتهمين على المؤبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من المتهمين في قضية "أحداث قسم شرطة العرب" ببورسعيد على الأحكام الصادرة بحقهم بالمؤبد والسجن المشدد.

ويرصد "الخليج 365" خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن القضية التي يأتي على رأس متهميها؛ محمد بديع، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازي.

أحداث عنف

شهد محيط قسم شرطة العرب بمحافظة بور سعيد، في منتصف شهر أغسطس من عام 2013 أحداث عنف وقطع للطرق العامة والخاصة بسبب مظاهرات عناصر الإخوان وأنصارهم، ما أدى لمقتل 5 مواطنين وإصابة العشرات.

حكم أول درجة

فى 22 أغسطس 2015، قضت محكمة الموضوع الأول برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بالسجن الموبد لمحمد بديع وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى و16 متهما آخرين بالسجن المؤبد حضوريا، والمؤبد لـ76 متهما غيابيا والسجن 10 سنوات لـ10 متهمين وبراءة 68 متهما بأحداث اقتحام قسم شرطة العرب

قبول الطعن

قبلت محكمة النقض طعن المتهمين فى 6 مايو 2017، وفى 6 سبتمبر 2017، نظرت أولى جلسات إعادة محاكمتهم، أمام محكمة جنايات بور سعيد، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم.

العنف الدموي

بعد سماع أقوال الشهود، وفض الاحراز، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة ومن أبرز ما جاء فيها: "قضية اليوم هي حلقة من حلقات العنف الدموى والذى أصبح حقيقة واقعة فى بلادنا، البلد التى كانت واحة الأمن والأمان فحولتها هذه الأحداث إلى نهر من الدماء، وللأسف تحولت لنهر من الدماء باسم الدين ولكننا نعلم أن الإسلام من هذه الأفعال بريئ، الإسلام لا يعرف التخريب ولا القتل ولا الغدر"، وفى نهاية المرافعة طالب ممثل النيابة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين".

حكم ثان درجة

بعد نظر الدعوى لما يقرب من 34 شهرا، قررت محكمة الجنايات فى 11 يوليو 2020 حجز الدعوى لجلسة 12 سبتمبر من نفس العام للنطق بالحكم، وكان عدد المتهمين الذين يعاد محاكمتهم حتى جلسة النطق بالحكم 75 متهما.

فى 12 سبتمبر 2020 قضت محكمة الجنايات، بالسجن المؤبد لمحمد بديع، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، و9 آخرين فى إعادة محاكمتهم، كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات لـ 59 متهما والحبس 6 أشهر لـ3 متهمين وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته.

آخر درجات التقاضي

طعن المتهمون على حكم الدرجة الثانية الصادر بحقهم، وحددت محكمة النقض جلسة اليوم لنظر الطعن والفصل في موضوعه.