"نزلها من العربية وضربها بالنار".. لماذا تخلص عاطل من زوجته بـ 3 طلقات في الإسماعيلية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أقدم زوج على قتل زوجته بإطلاق أعيرة نارية عليها بالصدر والبطن، في الشارع، بمنطقة المرحلة الخامسة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل سيدة بعدة طلقات نارية على يد زوجها.

أحداث الواقعة تعود إلى شهر أغسطس من العام الماضي، عندما لقيت "نعمة أحمد سعد الدين" 33 عامًا ربة منزل، مصرعها بطلقات نارية أمام صيدلية الجمل بدائرة القسم، وذلك في مناطق متفرقة من الجسم، على يد زوجها "أشرف" 35 عامًا- عاطل.

قبل الواقعة مباشرة حدث شجار بين الزوج المتهم، والضحية بسبب مطالبتها له بضرورة الابتعاد عن المخدرات، وبعد أن احتد الشجار بين الطرفين، تعدى الزوج على المجني عليها، فحضر الجيران على صراخها.

بعد حضور الجيران، قام الزوج بإطلاق النار على الضحية، ما أدى إلى إصابتها بطلق ناري في الساق، فقام المتهم بحملها في السيارة، وتوجه بها إلى مستشفى الإسماعيلية العام لإسعافها، وأثناء سيرهم عادت للشجار معه مرة أخرى.

الزوج استشاط غضبًا من جديد فقام بإنزال الزوجة من السيارة وعاود إطلاق النار عليها من السلاح الناري الذي كان بحوزته، وأرداها قتيلة وسط الشارع.

مباشرة هرب الزوج إلى مدينة القنطرة غرب ومنها إلى محافظة الإسكندرية، ثم ذهب لإحدى محافظات الصعيد؛ وبعد فترة قام بالاختفاء بمنطقة المنيب التابعة لمحافظة الجيزة.

بعد اختفاء الزوج أمر مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير مباحث الإسماعيلية، ورئيس المباحث الجنائية ضم رئيس مباحث قسمي ثانٍ وثالث الإسماعيلية ومعاونيهم، وأوكل لفريق البحث ضرورة كشف ملابسات وظروف الواقعة، والقبض على مرتكب الجريمة وتقديمه للنيابة العامة وضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

لم تمر سوى أيام قليلة وتمكن فريق البحث من تعقب المتهم إلى أن تم القبض عليه وبحوزته السلاح والسيارة المستخدمة في الواقعة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، حيث تم ضبطه بمنطقة المنيب وتم إعادته للإسماعيلية.

وعقب القبض على الزوج القاتل تم عرضه على النيابة العامة، وتم تحويل القضية إلى محكمة جنايات الإسماعيلية.

وأكد الزوج المتهم بقتل زوجته خلال اعترافاته أمام جهات التحقيق "نادم على ما فعلته بزوجتي، ولم أكن في كامل وعيي خلال ارتكابي الواقعة بسبب تأثير المخدرات".

من جانبها قالت "كريمة أحمد حسن"، شقيقة الزوجة المجني عليها، إن المتهم أقدم على قتل شقيقتها بسبب رفضها عمله بالإتجار في المواد المخدرة، وهو ما دفعها للتشاجر معه في نفس يوم ارتكابه الواقعة، حيث انهال عليها بالضرب، وأطلق عليها عدداً من الأعيرة النارية، التي أودت بحياتها.

أضافت "كريمة" أن شقيقتها كانت بمثابة "رب الأسرة"، بعد إصابة والدها بالعديد من الأمراض، وأنها كانت تنفق على الأسرة وتساعد والدها بالعمل في بيع الخضروات والفاكهة.

وفي 22 مارس الماضي، أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، حكمها بمعاقبة المتهم بقتل زوجته رمياً بالرصاص في أحد الشوارع بمدينة الإسماعيلية، بالسجن المؤبد.

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