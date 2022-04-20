ميرفت تطلب الخلع: "كان نفسي أتجوز راجل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "ميرفت. ع"، 30 سنة، ممرضة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة فى التجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها "كان نفسي أتجوز راجل.. بينزل القهوة وانا بحاسب على المشاريب".

تقول "ميرفت" في دعواها، إنها تزوجت "صالح. م"، 39 سنة، نقاش، منذ سنة، مشيرة إلى أنها منذ زواجهما وهي تحاول تغيير شخصية زوجها حتى يصبح "قد المسؤولية" لكنه يرفض التغير.

وأضافت الزوجة أنها جلست مع زوجها تناقشه في طريقة حياتهم الزوجية، فلم يأخذ حديثها بعين الاعتبار، فتأقلمت مع حياتها الزوجية التي دامت 3 سنوات دون إنجاب أطفال.

تروي الزوجة لحظة انفصالها عن زوجها: "خرجت من الشغل وطالعة البيت، فوجئت بمصاريف مشاريب على زوجي بالقهوة وقال لصاحبها الفلوس سبتها مع مراتي خدها منها"، مضيفة "دفعت 800 جنيه حق المشاريب على زوجي".

وأشارت إلى تعرضها للضرب من زوجها بسبب تأخرها في دفع الدين، فطلبت منه الطلاق لكنه رفض.

وبعد 3 أشهر من ترك منزل الزوجية، لجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة وأقامت دعوى خلع تحمل رقم 408 لسنة 2021، وما زالت الدعوى منظورة حتى الآن.