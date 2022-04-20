شكرا لقرائتكم خبر عن بجائزة 100 ألف يورو.. المصرية لليونسكو تواصل فتح باب التقدم لجائزة لوريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو والدكتورة غادة عبد الباري الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو، فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو (لوريال الدولية) للسيدات فى مجال العلوم لعام 2023.

وتمنح هذه الجائزة لخمس باحثات مُتميزات، بواقع فائزة واحدة من الأقاليم التالية: (أفريقيا والدول العربية – آسيا والمحيط الهادي – أوروبا – أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي – أمريكا الشمالية)، وذلك في مجالات العلوم الفيزيائية، والرياضيات، وعلوم الكمبيوتر، علي أن يتم منح الفائزات جائزة قيمتها 100 ألف يورو نظير إسهاماتهن في تقدم البحث العلمي.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج بدء مُنذ عام 1998، وتم تكريم 122 فائزة، حصل خمسة منهن على جائزة نوبل.