شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إنجازات هيئة الصرف فى 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُسهم مشروعات الصرف الزراعى فى تنمية الاقتصاد القومى من خلال إنشاء وصيانة مشروعات البنية الأساسية فى مجال الصرف الزراعى العام والمغطى، الأمر الذى يؤدى للحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربةالزراعية والحفاظ على خصوبتها وتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياهالأرضية، وبالتالى زيادة الإنتاج الزراعى بنسبة حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية وتحقيق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومىلتضييق الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك.

وتضع هيئة الصرف الخطط ودراسات مشروعات الصرف المغطى والمكشوف وتصميمها والإشراف على تنفيذها، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الافتراضى، وصيانتها باستخدام المعدات الحديثة، مع وضع المعايير اللازمة لتحديد أولويات المناطق التى تحتاج للإحلال والتجديد ، وتصنيع المواسير ومكونات شبكة الصرف ، بالإضافة لتشغيل وصيانة شبكات الصرف العام ، وإنشاء وتوسيع وتعميق وتعديل المصارف المكشوفة وكذلك الأعمال الصناعية اللازم إنشائها علي هذه المصارف، وصيانة المصارف العمومية ومقاومة الحشائش لضمان كفاءة التشغيل بها والحفاظ على قطاعاتها الهيدروليكية طبقاً للقطاعات التصميمية.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم المشروعات التى انتهت منها هيئة الصرف.

1- الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام قدره 51.80 ألف فدان من أصل 60 ألف فدان مستهدفة خلال العام المالى الحالى .

2- الانتهاء من إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصارف العامة المكشـوفة وتنفيذ أعمال صناعية فى زمام 8700 فدان ، وتنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال أكثر من 23 ألف كيلومتر ، وتنفيذ أعمال تجريف مصارف بحجم 6.60 مليون متر مكعب.

3- الانتهاء من إنشاء مصارف عامة ومكشوفة في زمام قدره 7.20 مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى .

4- إجمالي زمام الصرف العام الذي تم الانتهاء منه 8.40 مليون فدان تقريباً ، من أصل 8.50 مليون فدان تتضمنها استراتيجية هيئة الصرف في مجال إنشاء وتعميق وتوسيع المصارف المكشوفة العامة بالوجهين القبلي والبحري ومناطق الإستصلاح.

5- الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام 6.00 مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى.