شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات تعليم الجيزة لامتحانات الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مديرية تعليم الجيزة الاستعداد لامتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسى الثانى "الدور الأول " للعام الدراسي 2022، ونعرض في النقاط التالية أهم ما يتم القيام به للاستعداد للامتحانات.

1. تقليل إعداد الطلاب باللجان الفرعية بكل مدرسة ليصبح 14 طالبا

2. المحافظة على المسافات الآمنة بين الطلاب .

3. تعليق لوحات إرشادية للطلاب والمعلمين بأماكن واضحة وظاهرة للجميع للتوعية بذلك .

4. تأمين مقار اللجان من حيث الصلاحية وسعه فتحات الدخول وسلامة الأسوار والإضاءة .

5. توفير مصدر مائى للإطفاء وتوفير وسائل الاتصال وسيارة اسعاف مجهزة .

6. تعقيم جميع اللجان ومقار التصحيح بصفة يومية وتشغيل بوابات التعقيم وارتداء الكمامات لجميع الطلاب والمعلمين .

7. توفير ماكينات لرش وتطهير اللجان والحجرات يومياً مع تعقيم وتنظيف دورات المياه بصفة دورية ومستمرة.

8. التصحيح أولاً باولا مع زيادات الحجرات .

9. امتحان الشهادة الاعدادية يبدأ من السبت 14 حتى الخميس 19 مايو 2022م.

10. تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة العملية الامتحانية.