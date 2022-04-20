شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع اليوم 10 أطنان من لحوم صكوك الإطعام فى 3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف، توزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية، ضمن خطتها لتوزيع 100 طن لحوم خلال الأسبوع الجارى، في محافظات: "القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- بني سويف- المنيا- الفيوم- الشرقية- الغربية- البحيرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية- كفر الشيخ- قنا- أسوان- شمال سيناء- الإسماعيلية- بورسعيد- دمياط- البحر الأحمر- جنوب سيناء- مرسى مطروح- الوادي الجديد".

ومن المقرر أن توزع الوزارة اليوم الأربعاء 10 أطنان من لحوم صكوك الإطعام في محافظات "القاهرة، القليوبية، مرسى مطروح"، بواقع 4 أطنان في كل من القاهرة والقليوبية ، و2 طن بمرسى مطروح.

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم، كما أكدت وزارة الأوقاف على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.