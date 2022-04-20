أجواء باردة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة (الأربعاء - الخميس -الجمعة).

وأضاف الهيئة، أنه من المقرر أن يسود طقس ربيعي معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية لطيف على المناطق الجنوبية.

وأكدت الهيئة أن أهم الظواهر الجوية يوم الأربعاء تتمثل في نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أما الظواهر الجوية يوم الخميس عبارة عن نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

والظواهر الجوية يوم الجمعة نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: