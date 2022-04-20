"الوالد كان بيقعد هنا".. رسالة مؤثرة للنائب محمد السلاب من داخل البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب رسالة مؤثرة في عيد ميلاد والده النائب الراحل مصطفى السلاب.

الرسالة التي جاءت في عيد ميلاد النائب الراحل، تضمنت صورة لمكان والد النائب محمد السلاب من داخل أورقة مجلس النواب.

وقال السلاب: "النهاردة أول ما دخلت مجلس النواب، عيني وقلبي كانوا على الكرسي اللي الوالد الله يرحمه كان بيقعد فيه، اشتغل واتكلم وقدم كل اللي يقدر عليه للناس وهو هنا.. من الكرسي دا".

وأضاف: "هنا حتة من ريحته.. والنهاردة في يوم عيد ميلاده أنا قاعد مكانه وبحس كل لحظة إني بكلمه، وبجتهد أكمل اللي بدأه واللي بسببه سيرته دائما على كل لسان بكل خير".

وتابع: "أنا هنا علشان المسئولية الكبيرة اللي سابها أبويا وعشان العهد اللي بيننا اللي بحاول دايما أبقي أده، بل وأضيف للمكان اللي قعد فيه أغلى الناس لقلبي واللي مابيفوتش يوم غير وهو على بالي بيوجهني وبيدعمني".

وفي عام 2010 توفي النائب الراحل مصطفى السلاب عضو مجلس الشعب إثر مرضه.