بيان عاجل بالبرلمان بشأن انهيار أجزاء خرسانية بمستشفى سمنود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقدم النائب أحمد دراج، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب بشأن انهيار أجزاء خرسانية بمبنى مستشفى سمنود المركزي، مما يهدد حياة المريض بالخطر.

وقال النائب في بيانه العاجل، إن المستشفى تم تسليمه للعمل في عام 2018 واستغرق بناؤه 12 عاما، مشيرا إلى أنه خلال الأيام الماضية لوحظ وجود انهيارات في الأجزاء الخرسانية بمبنى المستشفى.

وحذر دراج من انقطاع الخدمة الطبية عن مركز سمنود بأكمله حال انهيار هذه المستشفى، مؤكدا أنه بالفعل تم تعطيل بعض الأقسام ونقلها إلى المبنى القديم بالمستشفى.

كما حذر من وقوع كارثة سواء على المرضى الموجودين أو العاملين أو الزائرين للمستشفى نظرا لصعوبة الوضع وإمكانية انهيار المبنى في أي وقت، مطالبا بالتحرك السريع لإنقاذ الوضع ومحاسبة المقصرين.