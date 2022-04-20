"مستقبل وطن" ينظم 9 فعاليات خدمية للمواطنين بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

نظم حزب مستقبل وطن 9 فعاليات خدمية للمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، والتواصل مع الشارع المصري، وذلك إيمانا من الحزب بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وذكر الحزب، في بيان اليوم، أن وفدا من أمانة الحزب بمحافظة محافظة شمال سيناء، زار دار الرعاية المتكاملة للأيتام، وتم توزيع هدايا عينية وألعاب ترفيهية لأطفال الدار وعددهم 24 طفلاً احتفالاً بشهر رمضان المبارك، ولرسم البهجة والبسمة علي وجوههم.

وفي الجيزة، تنظم أمانة مركز الصف معرضا لبيع السلع ومستلزمات الأسرة المصرية وملابس العيد بأسعار مخفضة، الخميس المقبل، استعداداً لحلول عيد الفطر المبارك، ويضم المعرض كل ما يحتاجه البيت من مستلزمات غذائية وسلع تموينية وملابس العيد لجميع الفئات العمرية.

وقامت أمانة الإعلام بالمحافظة بتوزيع وجبات الإفطار علي الصائمين في قرى مركز كرادسة، والتي وفرتها نائبة الدائرة، حيث تم توزيع الوجبات على المارة في الشوارع والطرق داخل المركز والأسر الأولي بالرعاية، أثناء أذان المغرب.

وواصلت أمانة مركز البدرشين حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تواجدت اليوم بقرية الشوبك الغربي لمساعدة أهالي القرية.

كما واصلت أمانة قسم إمبابة مباريات الدور الأول من الموسم الرابع لدورة مستقبل وطن الرمضانية، وشهدت مباريات اليوم والتي تقام على ملاعب تشيلسي بشارع الوحدة، فوز فريق شباب الجزيرة علي فريق نسور امبابة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ووزعت أمانة القسم، وجبات الإفطار والعصائر علي الصائمين في الطرق العامة والمارة والأسر الأكثر احتياجاً داخل القسم، وفي السياق ذاته، نظمت أمانة قسم الوراق، فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم، وافتتحت الدورة وسط حضور جماهيري كبير وتقام الدورة بمشاركة جميع أعضاء الأمانة والوحدات.

وفي الفيوم، أنهت أمانة مركز طامية، فعاليات اليوم الأول من المسابقة الدينية لحفظة القرآن الكريم، التي تقيمها الأمانة على مدار 4 أيام، وشهد اليوم الأول توافد 78 متسابقا من قرى سرسنا والمقاتلة والروضة وقصر رشوان وفانوس، وتبدأ اليوم فعاليات اليوم الثاني للمسابقة بمشاركة متسابقين من قري دار السلام ومعصرة صاوي والمظاطلي، وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من مديرية أوقاف مركز طامية.

وفي المنوفية، زار وفدا من أمانة مدينة شبين الكوم المدارس التي فازت في مسابقة "أوائل الطلبة"، التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم علي مستوي الجمهورية، وقدم الوفد الشكر والتحية للمدارس الفائزة في المسابقة، وكرم مدرسة حسين عزت الثانوية بمليج ومدرسة الشربيني الإعدادية بميت عافية، ومدرسة بتبس الابتدائية، والتي صعدت على مستوى المركز.

وفي الوادي الجديد، وزعت أمانات مركز الداخلة وباريس 2500 كرتونة مساعدات المواد الغذائية العينية بالقرى الأكثر احتياجاً داخل المراكز، بواقع توزيع 1500 في مركز الداخلة و1000 في مركز باريس، بالإضافة إلى توزيع 1000 وجبة إفطار على الصائمين من المارة والفئات الأكثر احتياجاً، مع مضاعفة أعداد الوجبات خلال الفترة الحالية.

كما وزعت أمانة مركز الداخلة، 750 وجبة في مدينة موط، علي الصائمين حيث جري تدشين مطبخ ثابت لتجهيز الوجبات بمقر أمانة الحزب، لتوزيعهم علي المارة والطرق السريعة، مع إقامة مائدة إفطار للصائمين من أبناء المركز وقراه من عابري السبيل.

وفي الغربية، نظمت أمانة مدينة زفتي، الدورة الرمضانية لكرة القدم، وانطلقت فعاليات الدورة في الوحدة الحزبية، بقرية بسندبسط، وتتم المباريات على ملعب مركز شباب سندبسط، وستحدد ختام التصفيات القروية المراكز المتبقية في المجموعات، للصعود إلى دور الـ16، وفي المجموعة الرابعة حسم فريق أولاد البلد 1 والذي يمثل مدينة زفتى تصدر المجموعة، بينما ستكون هناك مباراة بين فريقي قرية سنبو الكبرى وأصدقاء آدم بقرية سندبسط كما أن الفائز فيها سيقتنص المركز الثاني.

وفي جنوب سيناء، واصلت أمانات الحزب بالمحافظة مجهوداتها ونشاطها في توزيع السلع الغذائية طوال رمضان المبارك علي المواطنين، حيث قام وفد من أمانتي الحزب، بزيارة لوادي عواجة بمدينة شرم الشيخ، لمشاركة الدولة في تقديم وسائل العون للمواطنين وتوزيع شنط من مساعدات المواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجاً.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.