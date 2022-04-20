بالصور.. فرقة الحضرة تشعل الليلة التاسعة من "هل هلالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - محمود عبدالناصر:

نظم قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، مساء اليوم، فعاليات الليلة التاسعة لبرنامج "هل هلالك"، الذي يقدمه القطاع مجانا للجمهور، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتستمر ليالي البرنامج حتى ٢٤ رمضان.

وقدمت فرقة "الحضرة" للإنشاد الصوفى، فقرات غنائية من المدائح النبوية، ومجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الصوفية والموشحات، نالت إعجاب وتفاعل الجمهور معها.

ويستمتع الجمهور كل ليلة، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوى، أوبريت "الليلة الكبيرة"، الذي يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجي شاكر، وإخراج صلاح السقا.