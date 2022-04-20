سائحان فرنسيان يشاركان في الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

سيدة في عقدها الرابع من العمر وشاب يافع في عقده الثاني يحملان ملامح أوروبية، يطوفان بالجامع الأزهر، وتملؤا عينهما الدهشة والإعجاب، يخطوان خطوات قصيرة كأنهما يريدان أن يلامسان بقدميهما كل شبر في المكان، إنهما سيمون، طالب بالمعهد الفرنسي، ووالدته كامي مهندسة معمارية، من فرنسا.

تقول المهندسة كامي، إنها سمعت عن الجامع الأزهر لكنها لم تكن تتوقع أنه بهذا الجمال والروعة فهو بحق بناء عربي فريد فيه الكثير من الروحانيات، ولكن أكثر ما أدهشها هذا التجمع الرائع حضور الإفطار الجماعي، قائلة: إنه شيء فريد تجميع هؤلاء الناس من عشرات الدول في حب وتناغم دون النظر إلى عرق أو لون أو جنس، أعتقد أن ورائهم رابط قوي ومؤسسة ذات فكر تنويري رسخ فيهم مبادئ الإنسانية فما أراه ما هو إلا تطبيق عملي للتعايش السلمي المشترك.

وأضافت كامي، من الجميل أن أعيش هذا الشعور الإنساني وسط هذا الجمع الكبير، أحببته كثيرا، مؤكدة أن هذا المشهد غيّر لديها الكثير من المعتقدات الخاطئة عن المسلمين، وأولها أن المسلمين مسالمين ومحبين للجميع وأن السلام هو ما نشأوا وتربوا عليه ومن الخطأ الحكم على الجميع بسبب خطأ شخص أو اثنين.