"شابو وحشيش".. إحباط ترويج مخدرات بـ 3 ملايين جنيه في الإسماعيلية والإسكندرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح ضباط مكافحة المخدرات في إحباط ترويج شحنة مخدرات بملايين الجنيهات بالتنسيق مع مديريتي أمن الإسماعيلية والإسكندرية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديريتي أمن الإسماعيلية - الإسكندرية) نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرتب مركز شرطة الإسماعيلية – قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالأسماعيلية من ضبط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية؛ وذلك حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس"الشابو" وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول).

وضبطت أجهزة الأمن بالإسكندرية عنصر إجرامي وبحوزته 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3٫750 كيلو جرام – 3 فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.. وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (3٫250٫000 مليون جنيه تقريبا).

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات.