اليوم.. الحكم في طعون بديع وآخرين بقضية "أحداث عنف قسم العرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الحكم في الطعون المقدمة من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، وعدد من قيادات الجماعة، على أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة ضدهم لاتهامهم في أحداث العنف ‏والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة بـ "أحداث قسم شرطة برج العرب".

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، سبق ‏وأصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن ‏المؤبد حضوريا، ومعاقبة 76 متهما آخرين غيابيا بالسجن المؤبد غيابيا، ومعاقبة 28 آخرين حضوريا ‏بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما.