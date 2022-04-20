الأمن يلقي القبض على 4 صبية ألقوا أكياس مياه على ميكروباص في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 صبية وأولياء أمورهم لاتهامهم بإلقاء أكياس ممتلئة بالمياه على سيارة ميكروباص ببورسعيد.

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد بقيام بعض الصبية بإلقاء أكياس ممتلئة بالمياه على سيارة ميكروباص قيادة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور) وقيام السائق بمحاولة ملاحقتهم والإمساك بهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديدهم وتبين أنهم (5 صبية - مقيمين بدائرة القسم).. تم ضبط (4) منهم وأولياء أمورهم و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح.