"مكنش هيرميها".. أسرة "فتاة البلكونة" تروي تفاصيل الواقعة التي أشعلت السوشيال ميديا (بث مباشر)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

روت والدة الطفلة الشهيرة بـ"فتاة البلكونة"؛ تفاصيل الواقعة التي أثارت السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة.

وأكدت والدة الطفلة في بث مباشر لصفحة موقع الخليج 365؛ أن والدها لم يقم بمحاولة إلقاءها وهو ما أثاره البعض؛ مشيرة إلى أن الفتاة حاولت الهروب من عقاب والدها فسقطت من على سور البلكونة.

ونفى والد الطفلة "مي" في التحقيقات إلقاءه ابنته من الشرفة "حد بيرمي ضناه" لافتا إلى أن المقطع أظهره في دور شيطان يلقي بابنته على خلاف الحقيقة "دي كانت بتجيب حاجة ووقعت وأنا حاولت أنقذها".

الأب -يعاني من إعاقة بالساق- أفاد بأنه عنف ابنته "زعقت لها علشان تجيب لي حاجة" وفي أثناء ذلك اختل توازنها وسقطت إلا أنه استعان بجاره لمساعدته في إنقاذها قبل سقوطها "أصلا لو وقعت مكنش هيحصلها حاجة البلكونة أرضي" مختتما حديثه "اللي صور مجبش الموضوع من أوله"، حسب أقواله.

وحدة الرصد والمتابعة بمديرية أمن الجيزة تابعت تداول مقطع فيديو لا يتعدى دقيقة يظهر محاولة الأب إلقاء ابنته من الشرفة إلا أن تشبث الجيران حال دون سقوطها.

عقب الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان الواقعة بمنطقة الوفاء والأمل بمنطقة فيصل، وتتبعت مأمورية خط سير الأب المشكو في حقه وأمكن ضبطه.

التحريات التي أشرف عليها اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير المباحث، بينت أن الفتاة تقيم مع والدها وأشقائها الثلاثة بمنزل يقطن برفقة أخيه ووالدهما.

تم اقتياد الأب إلى قسم شرطة الهرم لسماع أقواله والوقوف على أسباب إقدامه على الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.