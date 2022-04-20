هل يجوز للمرأة تناول العقاقير لمنع نزول الدورة الشهرية ليتسنى لها صيام رمضان؟

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القاهرة - سامية سيد - هل يجوز للمرأة تناول العقاقير لمنع نزول الدورة الشهرية ليتسنَّى لها الصيام في رمضان؟، سؤال اجاب عنه مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية ، وجاء الرد كالآتى:

فلا مانع شرعًا من استعمال الأدوية الطبية التي تمنع نزول الحيض إذا كان ذلك بعد استشارة الطبيب، ولا يترتب عليه ضررٌ بصحة المرأة، ومع ذلك فالحيض طبيعة كتبها الله على بنات آدم، وخفف لأجله التكاليف الشرعية، والخضوع لمراد الله بترك الأمر يجري على ما قدَّره من حيضٍ ووجوبِ الإفطار بسببه أولى.