شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة يستقبل محافظ جنوب سيناء لبحث دور الهيئة فى حماية المال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم مقر مكتب رئيس الهيئة بالجيزة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وذلك في إطار دور الهيئة في حماية المال العام والمتابعة والإشراف على العمل القضائي للهيئة في مختلف المحافظات بالجمهورية.

أعرب المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة، عن بالغ سعادته، بالتعاون الدائم من محافظة جنوب سيناء، موجهاً الشكر لمحافظ جنوب سيناء على حرصه الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم لأعضاء الهيئة بمحافظة جنوب سيناء. ومن جانبه أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال اللقاء بالتعاون الدائم بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية، وتطرق إلى الدور الذي تقوم به الهيئة في حماية مقدرات الوطن وملاحقة المتعدين على المال العام موجها الشكر لرئيس الهيئة وأعضائها على التعاون الدائم والمستمر بين الجهتين، وفى نهاية اللقاء تبادل الطرفين الدروع والهدايا التذكارية. وحضر اللقاء كل من المستشار أحمد عرفة نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفني، والمستشار رافت نائب رئيس الهيئة والأمين العام، والمستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة والمشرف علي مكتب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار وليد فوزي السباعي نائب رئيس الهيئة، والمستشار القانوني لمحافظة جنوب سيناء.



رئيس قضايا الدولة يستقبل محافظ جنوب سيناء



رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل محافظ جنوب سيناء



3



4