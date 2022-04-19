أخبار مصر

"أنهى حياتهما بالرصاص وهرب".. النيابة تحقق في اتهام مقاول بقتل زوجتيه بكرداسة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بكرداسة، التحقيق في قيام مقاول بإنهاء حياة زوجتيه بإطلاق النار عليهما داخل مسكنهما في كرداسة، وفر هاربا.

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة تفاصيلها.

البداية عندما تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد مقتل ربتي منزل داخل مسكنهما، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر.

وكشفت المعاينة والتحريات أن مقاول أطلق النار على زوجتيه اللتان تقيمان معه بذات المسكن، وفر هاربا، واكتشفت إحدى قريباته الجريمة وأبلغت رجال المباحث.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات وإعداد الأكمنة لضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا