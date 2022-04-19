"أنهى حياتهما بالرصاص وهرب".. النيابة تحقق في اتهام مقاول بقتل زوجتيه بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بكرداسة، التحقيق في قيام مقاول بإنهاء حياة زوجتيه بإطلاق النار عليهما داخل مسكنهما في كرداسة، وفر هاربا.

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة تفاصيلها.

البداية عندما تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد مقتل ربتي منزل داخل مسكنهما، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر.

وكشفت المعاينة والتحريات أن مقاول أطلق النار على زوجتيه اللتان تقيمان معه بذات المسكن، وفر هاربا، واكتشفت إحدى قريباته الجريمة وأبلغت رجال المباحث.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات وإعداد الأكمنة لضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.