والد "فتاة البلكونة يغادر قسم الهرم.. والجيران: "مي دلوعة أبوها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

غادر عامل باليومية قسم شرطة الهرم، مساء الثلاثاء، بعد التأكد من عدم صحة الفيديو المتداول تحت عنوان "أب يحاول إلقاء ابنته من البلكونة" والمعروف إعلاميًا "فتاة البلكونة".

العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، استمع لأقوال الطفلة "مي" ووالدها وتطابقت الروايتين مع حديث شهود عيان من الجيران "مي دلوعة أبوها".

والد الطفلة "مي" نفى إلقاءه ابنته من الشرفة "حد بيرمي ضناه" لافتا إلى أن المقطع أظهره في دور شيطان يلقي بابنته على خلاف الحقيقة "دي كانت بتجيب حاجة ووقعت وأنا حاولت أنقذها".

الأب -يعاني من إعاقة بالساق- أفاد بأنه عنف ابنته "زعقت لها علشان تجيب لي حاجة" وفي أثناء ذلك اختل توازنها وسقطت إلا أنه استعان بجاره لمساعدته في إنقاذها قبل سقوطها "أصلا لو وقعت مكنش هيحصلها حاجة البلكونة أرضي" مختتما حديثه "اللي صور مجبش الموضوع من أوله"، حسب أقواله.

وحدة الرصد والمتابعة بالمديرية تحت إشراف اللواء مدحت فارس تابعت تداول مقطع فيديو لا يتعدى دقيقة يظهر محاولة الأب إلقاء ابنته من الشرفة إلا أن تشبث الجيران حال دون سقوطها.

عقب الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان الواقعة بمنطقة الوفاء والأمل بمنطقة فيصل، وتتبعت مأمورية خط سير الأب المشكو في حقه وأمكن ضبطه.

التحريات التي أشرف عليها اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير المباحث، بينت أن الفتاة تقيم مع والدها وأشقاءها الثلاثة بمنزل يقطن برفقته أخيه ووالدهما.

تم اقتياد الأب إلى قسم شرطة الهرم لسماع أقواله والوقوف على أسباب إقدامه على الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.