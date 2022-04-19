ماذا قال والد "فتاة البلكونة" أمام رجال المباحث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استمع رجال المباحث بقسم الهرم إلى أقوال والد الطفلة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة البلكونة".

والد الطفلة "مي" نفى إلقاءه ابنته من الشرفة "حد بيرمي ضناه" لافتا إلى أن المقطع أظهره في دور شيطان يلقي بابنته على خلاف الحقيقة "دي كانت بتجيب حاجة ووقعت وأنا حاولت أنقذها".

الأب -يعاني من إعاقة بالساق- أفاد بأنه عنف ابنته "زعقت لها علشان تجيب لي حاجة" وفي أثناء ذلك اختل توازنها وسقطت إلا أنه استعان بجاره لمساعدته في إنقاذها قبل سقوطها مختتما حديثه "اللي صور مجبش الموضوع من أوله"، حسب أقواله.

بدورها، استدعت الشرطة الطفلة ووالدتها وشهود عيان لمواجهتم بأقوال الأب قبيل إعداد محضر التحريات وإرساله للنيابة العامة.

وحدة الرصد والمتابعة بالمديرية تحت إشراف اللواء مدحت فارس تابعت تداول مقطع فيديو لا يتعدى دقيقة يظهر محاولة الأب إلقاء ابنته من الشرفة إلا أن تشبث الجيران حال دون سقوطها.

عقب الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان الواقعة بمنطقة الوفاء والأمل بمنطقة فيصل، وتتبعت مأمورية خط سير الأب المشكو في حقه وأمكن ضبطه.

التحريات التي أشرف عليها اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير المباحث، بينت أن الفتاة تقيم مع والدها وأشقاءها الثلاثة بمنزل يقطن برفقته أخيه ووالدهما.

تم اقتياد الأب إلى قسم شرطة الهرم لسماع أقواله والوقوف على أسباب إقدامه على الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.