هربا من أزمة نفسية.. مأمور ضرائب ينهي حياته بطريقة مأساوية في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى مأمور ضرائب حياته شنقا داخل منزله بمركز أوسيم لمروره بأزمة نفسية.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مشنوقًا داخل منزله بدائرة مركز أوسيم.

وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة انتقال قوة إلى محل البلاغ تنسيقًا مع رجال الأدلة الجنائية والطب الشرعي.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال بينت أن مأمور ضرائب في الثلاثينات من العمر صنع مشنقته بنفسه؛ لمروره بأزمة نفسية وعدم وجود شبهة جنائية.

جرى إيداع الجثة المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.