عامل يمطر زوجتيه بالرصاص في نهار رمضان بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

الثانية عشرة إلا 6 دقائق ظهر اليوم الثلاثاء، رفع المؤذن نداء الحق داعيا للصلاة بينما ارتكب أربعيني جريمة بشعة في نهار رمضان بقتله زوجتيه رميًا بالرصاص.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار وووجود قتيلتين بنطاق مركز كرداسة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شما أكتوبر، وتبين أن عاملا يبلغ من العمر 44 سنة قتل زوجتيه بطلقات نارية وفر هاربا، كما تبين أن إحدى الزوجتين مازالت على قيد الحياة، وبنقلها إلى مستشفى زايد التخصصي لفظت أنفاسها الأخيرة داخلها متأثرة بإصابتها.

المباحث حصلت على مشاهدات للمتهم في أثناء مغادرته للمنزل في حالة ارتباك، قبل أن يستقل سيارته ويفر هاربا.

شُكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء علاء فتحي، لكشف ملابسات الجريمة وسرعة ضبط مرتكبها لمعرفة دوافعه حول ارتكابها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.