من الفيسبوك إلى قسم الشرطة.. ما هي قصة "فتاة البلكونة" التي أشعلت السوشيال ميديا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أثار فيديو تم تداوله خلال الساعات الماضية على منصات التواصل الاجتماعي، لمحاولة أب إلقاء ابنته من شرفة منزله بشارع فيصل، الرأي العام ومستخدمي منصات السوشيال ميديا.

ومنذ الصباح وقد بدأ رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع الفيديو الذي حصل على مئات الآلاف من المشاهدات منذ الساعات الأولى لنشره، لتكثر التساؤلات عن تفاصيل الواقعة.

الجيران ينقذون الطفلة

بداية الواقعة عندما شاهد عدد من الأهالي فتاة مُعلقة ببلكونة إحدى الشقق، حينها لام عدد من الأهالي على الأب محاولته إسقاط ابنته، ليدعي الأب أنها سقطت بمفردها وهو يحاول إنقاذها.

لكن المثير للجدل، أنه عندما تدخل أهالي المنطقة والجيران لإنقاذ الفتاة مع الأب كما يدعي، كان يضربها ويعنفها، ليعاتبه من حوله عن هذا السلوك الذي يتبعه.

ونشبت مشاجرة كلامية حادة بين الشخص الذي كان يلقى الفتاة من الشرفة، والأشخاص الذين شاهدوه وهو يفعل ذلك الفعل المُشين.

محاولات تهدئة الفتاة باءت بالنجاح من الجيران والأم، "شربناها مياه وارتاحت بعد إنقاذها"، لكن ردود الفعل الواسعة على الفيديو المتداول دفعت جهات التحقيق لمتابعة تفاصيل الواقعة وتداعياتها.

الجهات الأمنية تبدأ التحقيق

عقب تداول الفيديو أفاد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية قامت بفحص مقطع الفيديو الذي تم تداوله الساعات الماضية، والذي يوثق اللحظات التي تسبق إنقاذ فتاة من السقوط من البلكونة.

وأضاف المصدر لـ "الخليج 365" أنه جرى تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا بالفيديو، والوقوف على ملابسات الواقعة حول ما إذا كان الشخص الذي ظهر بالفيديو يحاول إلقاء الفتاة من البلكونة أم يحاول إنقاذها من السقوط.

ووثق الفيديو - الذي تحفظ "الخليج 365" على نشره لما يتضمنه من مشاهد مزعجة- والذي كانت مدته 44 ثانية، مشادة كلامية بين شخصين حال وقوفهما في بلكونة أحد المساكن بعدما قام أحد الذين ظهروا بالفيديو بمساعدة الفتاة على الصعود وأنقذها من السقوط.

القبض على الأب

ومساء اليوم، ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على والد الفتاة، حيث تابعت وحدة الرصد والمتابعة بالمديرية تداول مقطع فيديو لا يتعدى دقيقة يظهر محاولة الأب إلقاء ابنته من الشرفة إلا أن تشبث الجيران حال دون سقوطها.

عقب الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان الواقعة بمنطقة الوفاء والأمل بمنطقة فيصل، وتتبعت مأمورية خط سير الأب المشكو في حقه بعد مغادرته المنطقة وأمكن ضبطه.

التحريات التي أشرف عليها اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير المباحث، بينت أن الفتاة تقيم مع والدها بمنزل يقطن برفقته أخيه ووالدهما.

وحاول المشكو في حقه إلقاء ابنته من شرفة الشقة بالطابق الأول علوي إلا أن شجاعة الجيران حال دون وفاتها. ومع انتشار الفيديو غادر وأسرته المنطقة.

وتم اقتياد الأب إلى قسم شرطة الهرم لسماع أقواله والوقوف على أسباب إقدامه على الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

المجلس القومي للطفولة والأمومة

بدوره أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، رصده ومتابعته للواقعة المعروفة إعلاميا بـ "فتاة البلكونة"، وأشار المجلس في بيان حصل عليه "الخليج 365"، إلى قيام وحدة الرصد والإعلام التابعة للإدارة العامة لنجدة الطفل برصد فيديو لفتاة تلقى من شرفة منزل من مكان غير معلوم ومحدد من رجل غير معلوم هويته هل هو والدها أم شقيقها.

وأشار المجلس إلى أنه تم إحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، لاتخاذ اللازم حيال هذه الواقعة المؤسفة وفتح تحقيق قضائي فيها، إذ جرى إحالتها إلى المستشار المحامي العام لنيابة أكتوبر الكلية التابع لدائرتها مكان ارتكاب الواقعة.

وأعلن المجلس عن كامل دعمه ومساندته القانونية والنفسية لهذه الطفلة، ويستنكر هذه الواقعة المؤسفة وما لحق بها من ضرر.

وأكد متابعته عن كثب كل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كل ما يخص قضايا العنف ضد الأطفال، من خلال وحدة الرصد والإعلام بالإدارة العامة لنجدة الطفل والتي تعمل على مدار ٢٤ ساعة.

النيابة تحقق

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق حول تداول فيديو على الفيس بوك لمحاولة إلقاء فتاة من بلكونة منزلها بمنطقة فيصل.

وأوضحت التحقيقات وأقوال والد الفتاة، أنه أثناء قيامه بمعاقبة ابنته البالغة من العمر ١٢ عاما بسبب أعمال المنزل فرت إلى شرفة المنزل بالطابق الأرضي لمحاولة الهروب.

وأضاف والدها، وأثناء ذلك حاول إنقاذها إلا أن الجيران تدخلت وظنوا أنني أريد إلقائها، "كنت بنقذها والناس فكرتني برميها".

فيما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، القبض على والد فتاة البلكونة، المتهم بمحاولة إلقائها.

ورصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو تبين من خلاله محاولة شخص إلقاء ابنته من البلكونة، وتدخل الجيران لإنقاذها.

وتبين أن الفيديو بمنطقة فيصل، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط والد الفتاة، وتبين أنها بالغة من العمر ١٢ عامًا.

وشرحت التحريات التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، قيام الأب بمعاقبة ابنته بسبب أعمال المنزل، فقام بضربها، إلا أنها حاولت الهروب منه.