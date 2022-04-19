جهاز 6 أكتوبر يطالب هؤلاء الملاك بالتعاقد على مياه الشرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

طالب جهاز مدينة 6 أكتوبر ملاك قطع الأراضي بمنطقه الحزام الأخضر (الإسكان الفاخر) بسرعه التوجه إلى مقر الجهاز للتعاقد على توصيل مياه الشرب لجميع قطع الأراضي.

وأضاف الجهاز في بيان اليوم، أنه بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ 27 فبراير 2017، والذي يترتب على ذلك من آثار فإن جهة الولاية المختصة بإمداد الكيانات الموجودة بالحزام الأخضر بمياه الشرب طبقا للتعريفة الموجودة والمعتمدة من جهاز تنظيم مياة الشرب والصرف الصحي، هي جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وعلى ضوء ذلك توجه إلينا بعض المواطنين بالتعاقد مباشرة مع جهاز المدينة بعدادات مياه نظامية.

وأهاب جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر بالمواطنين الذين لم يتقدموا حتى تاريخه بالتعاقد مع جهاز المدينة على عدادات مياه نظامية بسرعة التعاقد على تركيب العدادات النظامية حتى لا يضطر جهاز المدينة باتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن مع الغير متعاقدين تنظيما للعمل وحفاظا على حقوق الدولة.