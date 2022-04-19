دار الإفتاء تكشف كيفية حساب زكاة الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن طريقة حساب قيمة زكاة الفطر، بطريقة سهلة وبسيطة وبلغة عامية.

وأضافت دار الإفتاء في منشور عبر حسابها على "فيسبوك" اليوم: "حسبناها على القمح اللى بيتعمل منه العيش اللى كل الناس فى مصر بتاكله.. سعر أردب القمح كام ٩٠٠ جنيه.. والأردب فيه ١٥٠ كيلو.. يبقى سعر الكيلو كام 6 جنيهات.. طيب والزكاة أد إيه صاع من قمح.. الصاع يساوي كام كيلو طلع يساوي ٢.٠٤ كيلو يبقى نضرب ٢.٠٤ كيلو في ٦ يطلع الناتج ١٢.٢٤ جنيه".

وتابعت: "دار الإفتاء قالت إنه 15 جنيه قيمة الزكاة.. يعني كمان مزودين عن السعر بشوية بحيث اختلاف الأسعار في الأردب.. و١٥ جنيه الحد الأدنى يعني طلع أكتر من ١٥ جنيه لو معاك ودخلك يسمح لك بس اللى مش هيقدر فأقل حاجه يطلعها عن الفرد ١٥ جنيه".

وأوضحت: "تخرج قبل صلاة العيد ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان".