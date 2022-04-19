بيع الطعام وبناء الكنائس.. 15 رسالة لشيخ الأزهر عن المسيحيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تصريحات لصحيفة "صوت الأزهر"، بالتزامن مع احتفالات المسيحين بعيد القيامة المجيد.

وتحدث شيخ الأزهر، عن حكم تهنئة حقوق المسيحيين ومشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم، وبناء الكنائس والجزية.

ويرصد "الخليج 365" أبرز رسائل شيخ الأزهر عن المسيحيين والمواطنة، كما يلي:

- لا يجوز للمسلم مسَّ التوراة والإنجيل دون طهارة.

- القرآن الكريم وصف كلاً من التوراة والإنجيل بأنهما «هدى ونور»

- لا توجد فى القرآن أديان مختلِفة.. لكن توجد رسالات إلهية تعبِّر عن الدين الإلهى الواحد.

- الإسلام لا ينظر لغير المسلمين من المسيحيين واليهود إلا من منظور المودة والأخوَّة الإنسانية.

- القرآن ينص على أن علاقة المسلمين عموماً بمن يُسالمهم -أيّاً كانت عقيدته وملَّته- هى علاقة البر والإنصاف

- التضييق على غير المسلمين فى مأكلهم ومشربهم فى نهار رمضان بدعوى الصيام «سخف» لا يليق ولا يمتُّ للإسلام من قريب أو بعيد

- لا محل ولا مجال أن يُطلق على المسيحيين أنهم «أهل ذمة».

- المسيحيون مواطنون متساوون فى الحقوق والواجبات.. ومصطلح «الأقليات» لا يعبِّر عن روح الإسلام ولا عن فلسفته، و«المواطنة» هو التعبير الأنسب.

- المساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات بين المواطنين جميعاً أصل فى الإسلام.

- رفض تهنئة المسيحيين بأعيادهم فكر متشدد لا يمتُّ للإسلام بصلة، ولم تعرفه مصر قبل 50 عاماً.

- الإسلام ليس ضد الكنائس، ولا يوجد فى القرآن ولا فى السنة النبوية ما يحرِّم بناءها، وما يحدث من مضايقات عند بناء أى كنيسة هو ميراث عادات وتقاليد.

- بناء مسجد أمام كنيسة والعكس نوع من التضييق، والإسلام نهانا عن المجىء بمثل هذه المضايقات.

- مشروعية الحرب فى الإسلام تُساوى بين الدفاع عن المساجد والدفاع عن الكنائس ومعابد اليهود بالقدر نفسه

- حدثت اختراقات للمجتمع المصرى مسَّت المسلمين والمسيحيين، وأصبح خطاب بعض المتشددين أسير مظهريات وشكليات فارغة من جوهر الإسلام الحقيقى

- أقول للشباب: لسنا وحدنا فى هذا العالم، والعلاقة بين الأمم والشعوب أساسها التعارف والتعاون وليس الصراع أو حمل الناس على الإسلام بالقوة أو الإساءة إلى أديانهم وعقائدهم.