النقل تحذر من إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

ناشدت وزارة النقل، المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية، وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل حركة القطارات.

وشددت وزارة النقل في بيان اليوم الثلاثاء، على ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك، وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للحفاظ على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

يأتي ذلك استكمالًا لحملة "سلامتك تهمنا" التي أطلقتها الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماع "فيسبوك"، في إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

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