رئيس وكالة الفضاء يبحث من سفيرة البرتغال التعاون المشترك بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

بحث الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، مع السفيرة الدكتورة مانويلا فرانكو سفيرة البرتغال بالقاهرة والدكتور ريكاردو كوندي رئيس وكالة الفضاء سبل التعاون العلمي بين الجانبين في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وأعرب "القوصي"، عن سعادته بالزيارة التي تعكس العلاقات الوثيقة والمستمرة بين مصر والبرتغال، مقدمًا شرحًا وافيًا عن أنشطة الوكالة.

من جانبه، تحدث الدكتور أيمن محمود رئيس مجموعة الحمولة الفضائية عن مجالات التعاون الممكنة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والتي يأمل في تحقيقها في المستقبل القريب.

وقدم الدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي للوكالة عرضًا تقديميًا عن مشروعات الوكالة الحالية وإنجازاتها منذ إطلاقها.

وتضمنت زيارة الوفد البرتغالي، للوكالة جولات داخل معامل الوكالة والتعرف على الأقمار الصناعية الجاري تطويرها للتعرف على أحدث الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتمثلة في المهندسين والطاقم المعاون، كما تم زيارة مبنى التجميع والتكامل والاختبار للتعرف على آخر ما توصلت له الوكالة من بنية تحتية فضائية، وعقب الجولة، أعرب الوفد البرتغالي عن اعجابه الشديد بالمدينة الفضائية و مشروعات الوكالة.

وفي ختام الزيارة، قام الدكتور محمد القوصي بتسليم درع وكالة الفضاء للسفيرة البرتغالية ورئيس وكالة الفضاء البرتغالية، معربا عن امتنانه باسم كل المهندسين والعاملين بالوكالة للزيارة، مبديا رغبته بتكرارها وتفعيل التعاون بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء البرتغالية في المستقبل القريب.

​