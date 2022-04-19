الشباب والرياضة: تطوير وإنشاء 1057 مركزا شبابيا بـ20 محافظة ضمن "حياة كريمة"

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القاهرة - سامية سيد - أنشطة رياضية وبرامج ثقافية وعلمية وإبداعية وأخرى فى التثقيف السياسى وتنمية المهارات أبرز ما سيتم تقديمه فى مراكز شباب "حياة كريمة"

برنامج متكامل لإعداد وتأهيل أعضاء مجالس الإدارة والجهاز الإدارى بمراكز شباب "حياة كريمة"

تشارك وزارة الشباب والرياضة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ لتطوير الريف المصرى فى جميع المحافظات، وتحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمواطن المصري، وتوحيد كافة جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً بالمجتمع.

ترتكز مشاركة وزارة الشباب والرياضة فى مبادرة "حياة كريمة" بالأساس على تطوير وإنشاء مراكز الشباب داخل قرى "حياة كريمة"، حيث من المستهدف انشاء وتطوير 1057 مركز شباب فى 20 محافظة، حيث بدأت وزارة الشباب والرياضة بتطوير 54 مركز شباب فى 6 محافظات وتم الانتهاء من اعمال التطوير ورفع الكفاءة بعدد 40 مركز شباب منهم بواقع "27 مركز شباب بأسيوط، و8 مراكز بمحافظة سوهاج، و2 مركز شباب بقنا، وعدد 1 مركز شباب بأسوان، و2 مركز شباب بالبحيرة".

كما يتم إنشاء وتطوير 1003 مركز شباب من خلال وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تم الانتهاء من تطوير 91 مركز شباب منهم حتى الآن، وذلك بمحافظات "بنى سويف، الشرقية، أسيوط، المنوفية، كفر الشيخ، المنيا، القليوبية، الإسماعيلية، دمياط، سوهاج، الإسكندرية، الأقصر، البحيرة، الغربية، أسوان، الدقهلية، الفيوم، قنا، الوادى الجديد، الجيزة".

وتهتم وزارة الشباب والرياضة بالجانب التشغيلى لمراكز الشباب الجارى إنشائها وتطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة لتصبح مراكز خدمة مجتمعية، كما سيتم إشهار مراكز الشباب ذات المقومات المطلوبة كمراكز تنمية شبابية وإعداد وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإدارى لها طبقاً لبرنامج التأهيل الذى سيتم التنسيق فيه مع اتحاد مراكز شباب مصر.

وفيما يتعلق بالجانب التشغيلى لمراكز الشباب ضمن مبادرة "حياة كريمة"، ستقوم وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج المتعلقة بالتثقيف السياسى والمواطنة والانتماء، وتتضمن "برلمان الطلائع والشباب، ندوات توعوية وملتقيات حوارية، رحلات داخلية لأعضاء المراكز ضمن مشروع اعرف بلدك، مكافحة الشائعات والأفكار الهدامة، دورات تدريبية فى استراتيجية الأمن القومى بالتنسيق مع أكاديمية ناصر العسكرية"، فضلاً عن تنفيذ برامج التوظيف وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، وبرامج وأنشطة رياضية متنوعة منها دورة مراكز الشباب وماراثون رياضى والمشروع القومى لاكتشاف المواهب ومدارس الألعاب الرياضية والأكاديميات، إضافة إلى تنفيذ برامج ثقافية وعلمية وإبداعية وبرامج المرأة والفتاة وبرامج خدمية وتطوعية وبرامج أخرى للرواد.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن المصرى "مبادرة حياة كريمة"، حيث تتم المتابعة بصفة دورية لعمليات الإنشاء والتطوير لمراكز الشباب التى تدخل ضمن المبادرة، مع معرفة الاحتياجات المطلوبة لكل مركز شباب سيتم تطويره من أجل تقديم أفضل الخدمات، والتأكيد على توسيع حجم الأنشطة والعمل على إحداث نقلة نوعية فى مراكز الشباب من خلال تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية تتيح مختلف الخدمات الرياضية والشبابية والصحية والاجتماعية والثقافية للنشء والشباب والمواطنين بصفة عامة داخل قرى ومدن محافظات الجمهورية.

أضاف أن أهداف الوزارة من خلال المشروعات التى من المقرر تنفيذها داخل مراكز شباب حياة كريمة يتركز أبرزها فى تبنى المبادرات الشبابية والرياضية وتوسيع الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدنى، ورعاية واكتشاف الموهوبين رياضيا وتقديم مزيد من الدعم للأبطال الرياضيين، وتوفير فرص عمل لائقة وكريمة للشباب والفتيات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

حياة كريمة تطور مراكز الشباب