شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل عالمية مطمئنة تعكس صلابة الاقتصاد المصرى.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " رسائل عالمية مطمئنة تعكس صلابة الاقتصاد المصرى.. المؤسسات الدولية تشيد بتعامل القاهرة مع تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية.. البنك الدولى: مصر قدمت حزمة تمويلات للتخفيف من ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الأجور والمعاشات.. صندوق النقد: اتخاذ الدولة المصرية مجموعة التدابير والسياسات الاقتصادية من شأنه الحفاظ على آفاق النمو الاقتصادى على المدى المتوسط.. "جولدمان ساكس": رفع سعر الفائدة سيكون له انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد

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