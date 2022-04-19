شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة فيديو البلكونة تبرئ والدها من محاولة إلقائها من الشقة فى الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال الفتاة التي ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم توجيه اتهام لوالدها بمحاولة إلقائها من بلكونة الشقة، لكشف ملابسات الواقعة، وذكرت الفتاة التي تدعى "مي" 12 سنة، طالبة، أن والدها كان يضربها لعدم المشاركة في أعمال المنزل، فحاولت الهرب من نافذة الشقة بالطابق الأرضي، إلا أنها خشية من السقوط فاستغاثت، وأسرع والدها وأمسك بها خشية سقوطها، وخلال إنقاذها صور أحد الجيران مقطع الفيديو.

بمواجهة الأب أيد أقوال ابنته، ونفى محاولته إلقائها من بلكونة الشقة، فتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على الأب الذي ظهر في مقطع فيديو، وادعى مصور الفيديو أنه يحاول إلقاء ابنته من بلكونة الشقة بمنطقة الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.