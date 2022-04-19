القوى العاملة: التفتيش على 1050 منشأة وتعيين 2017 شابًا فى الغربية

القاهرة - سامية سيد - استعرض محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا مقدما من مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية يشير إلى تعيين 2017 شاباً في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 43 "قادرون باختلاف"، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5684 شاباً، كما تم توفير 298 فرصة عمل.

وقال الوزير: إن المديرية استخرجت 2126 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 21 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 19 بمنشآت القطاع الخاص، وتجديد 3 تراخيص عمل الأجانب.

وأوضح ياسر عيد وكيل المديرية - من خلال تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال مارس الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 1050 منشآة (دوري - حملات) يعمل بها 1938 عاملا، وعمل 88 حملة تفتيشية، وإعادة التفتيش على 1370 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 85 محضراً للمنشآت المخالفة، وتلقي 10 شكاوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية، تم بحث 7 شكاوى منها، وتبقى 3 شكاوى ما زالت تحت البحث، فضلاً عن بحث 47 شكوى أخرى قدمت ورقياً.