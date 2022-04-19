"فتاة البلكونة".. القبض على أب حاول التخلص من ابنته بشارع فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، الثلاثاء، القبض على أب حاول إلقاء ابنته من شرفة منزله بشارع فيصل غرب المحافظة.

وحدة الرصد والمتابعة بالمديرية تحت إشراف اللواء مدحت فارس تابعت تداول مقطع فيديو لا يتعدى دقيقة يظهر محاولة الأب إلقاء ابنته من الشرفة إلا أن تشبث الجيران حال دون سقوطها.

عقب الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان الواقعة بمنطقة الوفاء والأمل بمنطقة فيصل، وتتبعت مأمورية خط سير الأب المشكو في حقه بعد مغادرته المنطقة وأمكن ضبطه.

التحريات التي أشرف عليها اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير المباحث، بينت أن الفتاة تقيم مع والدها بمنزل يقطن برفقته أخيه ووالدهما.

المشكو في حقه حاول إلقاء ابنته من شرفة الشقة بالطابق الأول علوي إلا أن شجاعة الجيران حال دون وفاتها. ومع انتشار الفيديو غادر وأسرته المنطقة.

تم اقتياد الأب إلى قسم شرطة الهرم لسماع أقواله والوقوف على أسباب إقدامه على الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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