استولت على ٣٢ مليون جنيه.. حبس مستريحة كرداسة ٣ سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

عاقبت محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة، سيدة متهمة بالنصب على المواطنين والمعروفة إعلاميًا بـ "مستريحة كرداسة" والتي استولت على مبالغ مالية بلغت ٣٢ مليون جنيه، بالحبس ٣ سنوات.

كشفت التحقيقات عن تلقي قسم شرطة كرداسة عدة بلاغات من المواطنين مفادها قيام سيدة تدعي "أميرة"، بالنصب عليهم عن طريق إيهامهم بعمل مشروعات وهمية، واستولت منهم على مبالغ مالية بلغت ٣٢ مليون جنيه.

وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة، وتم القبض على المتهمة، وأمرت النيابة بحبسها وأصدرت المحكمة قرارها بحبسها ٤ سنوات، وتقدمت المتهمة باستئناف وقضت المحكمة بتخفيف الحكم إلى ٣ سنوات.