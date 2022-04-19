القضية الثالثة.. براءة تامر أمين من اتهامه بإهانة "أهل الصعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ببراءة الإعلامي تامر أمين من اتهامه بإهانة الصعايدة.

وقال المستشار هيثم عباس، إن البراءة جاءت في القضية التي سبق إحالتها من محكمة جنح مدينة نصر للاختصاص النوعي.

وأقام المحامي حسين المطعني جنحة مباشرة حملت رقم 17095 لسنة 2020، اتهم فيها الإعلامي تامر أمين بإهانة أهل الصعيد خلال إحدى حلقات برنامجه على قناة النهار.

وقال إن "أمين" نسب لأهل الصعيد إنجابهم الأطفال بكثرة وقيام الأطفال بإعالتهم والإنفاق عليهم ثم يستخدمون بناتهم في العمل خادمات بالبيوت، قائلإ إن ما قاله ليس له أساس من الصحة ولا يصادف صحيح الواقع، وطلب بتعويض مدني مؤقت مليون جنيه.

وتعد تلك القضية الثالثة بحق الإعلامي تامر أمين بسبب تصريحاته عن أهل الصعيد.

يذكر أن محكمة جنح مدينة نصر قضت في وقت سابق ببراءة تامر أمين في قضية مشابهة بسبب تصريحاته عن أهل الصعيد، فيما لم يستكمل مقيم الدعوى إجراءات إقامة الدعوى الثانية.